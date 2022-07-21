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Petrolde zayıf talep görünümü düşüş getirdi

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Petrol piyasalarında ABD'deki zayıf akaryakıt talebi görünümüne ilişkin fiyatlamalar negatif etki yarattı.
Petrolde zayıf talep görünümü düşüş getirdi

ABD ham petrolü 100 doların altını test etti. Çarşamba günü ABD ham petrolünde yüzde 1 düşüş yaşanmıştı. Brent petrol de 107 doların altına geriledi.

ABD'nin enerji enformasyon kurumu EIA, ülkenin stratejik rezervlerindeki ham petrol stokunun geçtiğimiz hafta Temmuz 1985'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

ABD'nin ham petrol stokları 15 Temmuz ile biten haftada 446 bin varil azalarak 426,6 milyon varil seviyesine geriledi.

Petrol piyasalarında Rus petrolüne ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Rus petrolüne fiyat sınırı getirilmesi konusunda bir anlaşmaya Aralık ayına kadar varılmasını beklediklerini söyledi.

Adeyemo fiyat sınırına ilişkin anlaşmanın Avrupa Birliği'nin emtialara sigorta yapılmasına getireceği sınırlamalar ile birlikte yürürlüğe gireceğine inandıklarını vurguladı.

"Avrupalıların yaptıklarını takip ediyoruz" diye konuşan Adeyemo, "Bir fiyat sınıgı uygulanması fikrini ortaya koydular ve bunun yarı sıra Aralık ayında emtia ticaretine sigorta yasağını uygulamaya koymayı planlıyorlar" dedi.

Adeyemo, Rus petrolüne getirilecek fiyat sınırlamasının küresel enerji fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olacağını öngördüklerini de belirtti.

Rusya, bir fiyat sınırlaması getirilmesi halinde zararına satış yapmayacağını, petrol ihracatını durduracağını ifade ediyor.

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