Petrol'e 1000$ sahte para vermişler.Sahte dolarlara dikkat!

Ağustos 2020 - 19.10.2020 tarihleri arasında, Boğaz - İskele'de ’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna, LB63065053R, LB63065000R, LB63095009R ve LB55095050R seri numaralarını içeren 100'lük ABD Doları banknotlardan oluşan toplam 1000 ABD Doları sahte paranın bir şahıs tarafından tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100'lük ABD Doları cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.