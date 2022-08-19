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Petrole 'ABD talebi' dopingi

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Petrolde küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişelerini ABD'de toparlanan talep göstergeleri dengeledi.
Petrole 'ABD talebi' dopingi

Petrol, ekonomik yavaşlamaya ilişkin süregelen endişelere karşın ABD talebindeki iyileşme işaretleri pozitif etki yaparken, bu etkinin fiyatları pozitif bölgeye henüz taşıyamadığı görüldü.

ABD ham petrolü haftanın son işlem gününde 90 dolara geriledi. ABD ham petrolünde bu hafta yaklaşık yüzde 2 düşüş gerçekleşti. Brent petrol de 96 dolar seviyelerine çekildi.

Pompa fiyatlarındaki düşüşün ardından ABD'de akaryakıt talebi canlanırken, ekonomik büyümenin zayıflamasıyla ilgili endişeler piyasada devam ediyor. Piyasa aktörleri ayrıca, ham petrol akışına yol açabilecek İran nükleer anlaşmasında herhangi bir ilerleme olup olmadığını da izliyor.

S&P Global Commodity Insights Enerji Danışmanlığı Başkan Yardımcısı Victor Shum, "Zayıf talep artışı arz endişelerini azaltmış olsa da, sınırlı yedek petrol üretim kapasitesi bu yılın geri kalanı ve 2023 için bir endişe kaynağı" dedi.

Shum, İran'ın daha yüksek ihracatı, daha zayıf Çin talebi veya Rus arzındaki ciddi değişikliklerin dengeyi değiştirebileceğini ve fiyatlarda keskin bir değişime yol açabileceğini de sözlerine ekledi.

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