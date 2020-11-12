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Peyzaj Mimarları Odası: “(Maraş’ta) Yapılan park, atıl ve tehlike saçacak mekâna dönüşecek”

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Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa’da 46 yıldır kapalı kalan ve geçtiğimiz haftalarda halkın ve turistlerin ziyaretine açılan kapalı Maraş’ta yapılan parkların ve uygulamaların bölgeye uygun olması gerektiğine işaret etti.
Peyzaj Mimarları Odası: “(Maraş’ta) Yapılan park, atıl ve tehlike saçacak mekâna dönüşecek”

Peyzaj Mimarları Odası, Gazimağusa’da 46 yıldır kapalı kalan ve geçtiğimiz haftalarda halkın ve turistlerin ziyaretine açılan kapalı Maraş’ta yapılan parkların ve uygulamaların bölgeye uygun olması gerektiğine işaret etti.

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, oda olarak ülkede yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini, Maraş’ın girişinde inşası halen devam eden ve 15 Kasım’da açılışının planlandığı, park olarak adlandırılan ve piknik yapılması planlanan bölgenin normal şartlarda, kent içerisinde tasarlanan parklar gibi o kentin yaşam biçimine ve kentlinin ihtiyacına göre kullanımlar belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cömert, yazılı açıklamasında, “Kentlinin bu parklara kendilerini ait hissetmeleri için yapısal ve bitkisel tasarım elemanlarının kent kimliğini bozmayacak biçimde düşünülmesi gerekmektedir. Piknik eylemi ise ülkemizde mesire yerlerinde (izni resmi kurumlarca verilmiş orman alanlar veya deniz kenarları) yapılmakta, kent içi kullanımda piknik alanları kültürel yapımız gereği uygun değildir” dedi.

Bölgede yapılmakta olan parkın da bir süre sonra atıl ve tehlike saçacak bir mekâna dönüşeceğini kaydeden Cömert, şöyle devam etti:

“Mesleki açıdan, KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası’na kayıtlı hiçbir üyemizin bu süreç içerisinde bulunmadığını belirtmek isteriz. Önerilecek veya tasarlanacak parkların yasa gereği KTMMOB altındaki meslek odalarına üye olan meslektaşlar tarafından yapılması gerekiyor. Konuyu tüm halka ve yetkili kurumlara hatırlatmak isteriz.”

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