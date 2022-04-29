Peyzaj Mimarları Odasından Peyzaj Mimarlığı Ayı Dolayısıyla Basın Açıklaması

Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ferdiye Sav, “Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı” dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.

Sav basın açıklamasında, peyzaj mimarlığında iklim değişikliği, karbon salınımı, sürdürülebilirlik, ekonomiklik gibi kavramların ön planda tutulması gerektiğine işaret etti.

Sav açıklamasında şunları kaydetti:

“Yaşadığımız şehri, ülkeyi, dünyayı ve doğal kaynaklarımızı bizlerden sonraki nesillerden emanet almış olduğumuz gerçeğini artık benimsemiş olmamız ve tüm dünyada uygulanmakta olan doğa koruma, sürdürülebilir çevre ve peyzaj politikalarını devlet politikası olarak benimsememiz gerektiğini anlamamız, uygulamamız ve bunu bilerek yaşamamızı sürdürmemizin zamanı gelmiştir.”