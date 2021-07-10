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Pfizer 3’üncü doz için başvurdu; ABD’li otoriteler ‘Gerek yok’ dedi

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Almanya merkezli BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li biyoteknoloji firması Pfizer, üçüncü doz aşı uygulaması için ABD’deki düzenleyici kurumlara başvurmayı planladığını açıkladı.
Pfizer 3’üncü doz için başvurdu; ABD’li otoriteler ‘Gerek yok’ dedi

Almanya merkezli BioNTech ile birlikte Covid-19 aşısı üreten ABD’li biyoteknoloji firması Pfizer, üçüncü doz aşı uygulaması için ABD’deki düzenleyici kurumlara başvurmayı planladığını açıkladı.

Şirket bu uygulamayı, aşıların vurulmasından altı ay sonra yeniden enfekte olma ihtimalinin arttığına yönelik deliller ve virüsün daha bulaşıcı varyantı Delta’nın yayılması nedeniyle başlatmak istediğini duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ise yaptıkları ortak açıklamada ülkede iki doz aşı alan bireylerin ek bir doz aşıya ihtiyacı olmadığını açıkladı.

Üçüncü doz ihtiyacıyla ilgili tartışmalar, İsrail Sağlık Bakanlığı’nın son bir ayda topladığı verilerde, BioNTech aşısının hem enfeksiyon hem de semptomatik vakaları önlemedeki etkinliğinin yüzde 94’ten yüzde 64’e düştüğünün ortaya çıkmasıyla tekrar başlamıştı.

Pfizer’ın bilimsel çalışmalardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Mikael Dolsten, İsrail’de aşının etkinliğinde yaşanan azalmanın büyük oranda ocak ve şubat aylarında aşılanan bireylerde görülen enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi. Ülkede son dönemdeki vakaların yaklaşık yarısı aşılı kişilerden çıktı.

Reuters’a konuşan Dolsten, “Pfizer’ın geliştirdiği aşı Delta varyantına karşı da son derece etkili. Ancak daha önce tahmin edildiği üzere altı ay geçtikten sonra antikorlar azaldığı için yeniden hastalık bulaşma riski oluşması mümkün” dedi.

Dolsten, Pfizer’ın İsrail’e ilişkin verileri çok yakında yayınlanacağını ifade ederek, “Ufak bir veri seti, fakat net bir trend olduğunu düşünüyorum. Delta’nın şu ana kadarki en bulaşıcı varyant olduğunu göz önüne aldığımızda bulaşıcılığa ve hafif hastalığa yol açabilir” dedi.

Türkiye’de de iki doz aşısını olmuş 50 yaş ve üstündekiler ve sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşıları yapılıyor. Ancak henüz bu uygulamaya geçmiş Batı ülkesi bulunmuyor. Birleşik Arap Emirlikleri de iki doz Çin aşısı vurulmuş kişilere tek doz mRNA aşısı uyguluyor.

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