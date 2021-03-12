Pfizer aşısında yeni gelişme

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.

ABD’li ilaç devi Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in şirketi BioNTech tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.

Aşının etkinlik oranına, İsrail’de yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların derlemesiyle toplanan verilerle ulaşıldığı ifade edildi.

İngiltere varyantına karşı etkili

Dünya genelinde bilim insanları salgın boyunca koronavirüsün yayılmasında en büyük etkenlerden birinin semptom göstermeyen vakalar olduğunu savunmuştu.

Söz konusu etkinlik oranının, hastalığın yayılmasının yavaşlamasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yapılan araştırmadaki başka çalışmada ise Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere varyantı olarak bilinen ‘B.1.1.7’ varyantına karşı da etkili olduğu ifade edildi.

Ancak Güney Afrika varyantı olarak bilinen ‘B.1.351’ varyantı için henüz etkinliğin tam olarak ölçülemediği bilgisi paylaşıldı.

Çocuklarda yan etki görülmedi

İsrail’de yapılan bu araştırmada, yaşları 6 ila 12 arasında değişen 600 çocuğun da Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdığı öğrenildi. Aşı yapılan çocukların hiçbirinde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı aktarıldı.