  • BIST 1.556
  • Altın 416,135
  • Dolar 7,5523
  • Euro 9,0238
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

Pfizer aşısında yeni gelişme

» »
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.
Pfizer aşısında yeni gelişme

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.

ABD’li ilaç devi Pfizer ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in şirketi BioNTech tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı.

Aşının etkinlik oranına, İsrail’de yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların derlemesiyle toplanan verilerle ulaşıldığı ifade edildi.

İngiltere varyantına karşı etkili

Dünya genelinde bilim insanları salgın boyunca koronavirüsün yayılmasında en büyük etkenlerden birinin semptom göstermeyen vakalar olduğunu savunmuştu.

Söz konusu etkinlik oranının, hastalığın yayılmasının yavaşlamasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı. Yapılan araştırmadaki başka çalışmada ise Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere varyantı olarak bilinen ‘B.1.1.7’ varyantına karşı da etkili olduğu ifade edildi.

Ancak Güney Afrika varyantı olarak bilinen ‘B.1.351’ varyantı için henüz etkinliğin tam olarak ölçülemediği bilgisi paylaşıldı.

Çocuklarda yan etki görülmedi

İsrail’de yapılan bu araştırmada, yaşları 6 ila 12 arasında değişen 600 çocuğun da Pfizer/BioNTech aşısını yaptırdığı öğrenildi. Aşı yapılan çocukların hiçbirinde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Tedbirlere uymayanlar Kovid-19 hastalarını görmediği için sonucu tahmin edemiyor'11 Mart 2021 Perşembe 10:59
  • Aşı sonrası maske hayatımızdan çıkacak mı?11 Mart 2021 Perşembe 10:05
  • Kovid-19 aşılarının yan etkilerinin kadınlarda daha fazla görüldüğü ortaya çıktı10 Mart 2021 Çarşamba 23:21
  • Bacak kemiğinden çene yapıldı, kanserden kurtuldu10 Mart 2021 Çarşamba 22:41
  • AB, BioNTech-Pfizer aşısından 4 milyon ilave doz alacak10 Mart 2021 Çarşamba 22:15
  • Göz tansiyonunda erken tanı körlüğü engelliyor10 Mart 2021 Çarşamba 21:10
  • Kovid-19 aşısı olan yetişkinlerin sosyal mesafe kurallarına daha az dikkat ettiği ortaya çıktı10 Mart 2021 Çarşamba 19:54
  • Araştırma: İngiltere mutasyonu daha öldürücü10 Mart 2021 Çarşamba 19:20
  • Dr. Gürkut: “Salgını en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacı”10 Mart 2021 Çarşamba 15:37
  • 396 kişi Covid-19'un daha önce görülmemiş yeni türüne yakalandı10 Mart 2021 Çarşamba 10:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti