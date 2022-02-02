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Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara aşı için acil kullanım onayına başvurdu

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara COVID-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı.
Pfizer-BioNTech, 5 yaş altı çocuklara aşı için acil kullanım onayına başvurdu

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, 5 yaş altı çocuklara COVID-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

Pfizer ve BioNTech, yaptığı açıklamada, FDA'nın bu yaş grubunda kamu sağlığı için acil ihtiyaç nedeniyle ilaç şirketinden başvuru yapmasını istediğini bildirdi.

ABD'de 4 yaş altı 1,6 milyondan fazla çocuk COVID-19' a yakalandı.

FDA'nın talebi üzerine veri gönderimini başlatan Pfizer ve BioNTech, 6 aylık ve 5 yaş arasındaki çocuklara iki doz aşı için acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

FDA, Pfizer ve BioNTech'in bu yaş grubuna COVID-19 aşısı için yaptığı acil kullanım onayı başvurusunu 15 Şubat'ta görüşecek.

İlaç şirketleri, bu yaş grubunda 3 doz aşı denemelerine ise devam ediyor.

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