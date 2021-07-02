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Pfizer-BioNTech, aşının çocuklarda kullanımı için FDA’ya başvuracak

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fizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının sonbahara kadar 11 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay isteneceği belirtildi.
Pfizer-BioNTech, aşının çocuklarda kullanımı için FDA’ya başvuracak

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının sonbahara kadar 11 yaş ve altındaki çocuklarda kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay isteneceği belirtildi. Şirketin Klinik Aşı Araştırma ve Geliştirme Başkanı Dr. Alejandra Gurtman Johns Hopkins Üniversitesi ve Washington Üniversitesi tarafından pediatrik aşı denemeleriyle ilgili ayrıntıları görüşmek üzere düzenlenen sanal bir sempozyumda açıklamalarda bulundu. Gurtman, şirketin 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklarda aşının kullanımı için eylül veya ekim ayına kadar FDA'ya başvuracağını ifade ederek, 5 yaşından daha küçük çocuklar için de onay başvurusunda bulunulacağını ekledi.

Çocuklar üzerindeki aşı denemelerinin mart ayında 4 bin 500 gönüllü çocuğun katılımıyla başladığını aktaran Gurtman, çalışmada farklı yaş gruplarındaki çocuklara farklı dozlarda aşı verildiği belirtti. Gurtman, 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara 3 mikrogram, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara 10 mikrogram doz verildiğini ifade ederek, çalışmada 12 yaşın üzerindeki çocuklara ise 30 mikrogram doz verildiğini açıkladı.

ÇALIŞMALAR 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR

Çalışmaların şu anda ABD, Finlandiya, Polonya ve İspanya'daki 90 merkezde yürütüldüğünü söyleyen Gurtman, katılımcı çocukların yaklaşık 3’te 2’sinin 21 gün arayla iki doz aşı aldığını ve kalan 3’te 1’ini ise plasebo verildiğini belirtti.
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına 2020 Aralık ayında 16 yaş ve üstü, geçtiğimiz Mayıs ayında ise 12 yaş üste ABD’liler için kullanımını onaylamıştı.

Öte yandan Pfizer/BioNTech gibi, Moderna ve AstraZeneca da çocuklar üzerinde Covid-19 aşılarının etkililiği ve güvenliğini deniyor. Mart ayının ortalarında Moderna, 6 aydan 12 yaşına kadar olan çocuklarda Covid-19 aşısının denediğini, ancak 2022'nin başlarına kadar sonuç beklemediğini duyurmuştu. Ayrıca Birleşik Krallık'ta AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ise 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklarda deneniyor.

HER 10 EBEVEYNDEN SADECE 3'Ü 18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARINI HEMEN AŞI YAPTIRACAĞINI BELİRTTİ

Kaiser Aile Vakfı tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, ebeveynlere, çocuklarının yaş grubu için bir Covid-19 aşısı onaylandığında ve mevcut olduğunda, çocuklarına aşı yaptırıp yaptırmayacakları soruldu. Her 10 ebeveynden sadece 3’ü (yüzde 29'u) 18 yaşından küçük çocuklarına “hemen” aşı yaptıracaklarını ifade etti.

Ankette ayrıca, ebeveynlerin yüzde 15'inin yalnızca okul için gerekiyorsa çocuklarını aşılamayı planladığını ve yüzde 19'u ise çocuklarına “kesinlikle” aşı yaptırmayacağını belirtti.

Amerikan Pediatri Akademisi, ABD’de 4 milyondan fazla çocuğun Covid-19’a yakalandığı aktarırken, buna karşı çocukların ABD’deki toplam can kaybının sadece yüzde 0.1'ini oluşturduğunu ifade etti.

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