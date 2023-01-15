Pfizer-BioNTech aşısı ve 65 yaş üstüne inme riski arasındaki ilişki araştırılıyor

ABD'de kamu sağlığının güvenliği için faaliyet gösteren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının, 65 yaş ve üstü kişilerde inme riskini artırıp artırmadığına dair açıklamada bulundu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), cuma günü yapılan açıklamada, bir ön Covid-19 aşısı “güvenlik sinyalinin” tanımlandığını ve 65 yaş ve üstü kişilerde akut iskemik inme riski oluşturup oluşturmadığını araştırdığını açıkladı.

İskemik inmeyi, kan pıhtıları beyne giden kan damarlarını tıkadığında meydana gelen bir rahatsızlık olarak tanımlayan CDC, Pfizer-BioNTech aşısının “Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri veri tabanını kullanarak güncellenmiş iki aşamalı aşılara ilişkin büyük bir çalışmanın iskemik inme riskinde artış olmadığını ortaya koyduğuna” dikkat çekti.

New York Post’un haberine göre, aşıyla bağlantılı olarak iskemik felçlerin raporlanmasında bir artış görmediğini söyleyen CDC, aşı uygulamasında bir değişiklik önermediğini de ekledi.