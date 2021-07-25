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Pfizer-BioNTech Aşısının Delta Varyantına Karşı Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı

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Pfizer-BioNTech Aşısının Delta Varyantına Karşı Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı
Pfizer-BioNTech Aşısının Delta Varyantına Karşı Yeni Etkinlik Oranı Açıklandı

Dünyada yayılan corona virüsün halihazırda baskın türü olan Delta varyantına karşı, Türkiye’de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca aşısının yeni etkinlik oranları açıklandı. Ünlü tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yayımlanan yeni çalışmada, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının etkinlik oranı yüzde 88 olarak açıklanırken, İki doz AstraZeneca aşısının ise Delta varyantına karşı yüzde 67 oranında etkili olduğu aktarıldı. Çalışmada ayrıca iki doz aşı olmanın önemi vurgulandı.

Ünlü tıp dergisi New England Journal of Medicine’da yayımlanan yeni çalışmada, Pfizer-BİoNTech ve AstraZeneca corona virüs aşılarının halihazırda dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantı üzerindeki etkileri araştırıldı.

Geçtiğimiz gün yayımlanan raporda, Pfizer-BioNTech aşısının iki dozunun Delta varyantından kaynaklanan semptomatik vakaları önlemede yüzde 88 etkili olduğu bildirildi.

Çalışmada, İki doz AstraZeneca aşısının ise Delta varyantına karşı yüzde 67 oranında etkili olduğu aktarıldı.

İKİ DOZ AŞININ ÖNEMİ

Yayımlanan raporda, aşıların etkinliğinin daha önce dünyada baskın tür haline gelen Alfa varyantına karşı etkinliğiyle hemen hemen aynı olduğu bildirilirken, iki doz aşı olmanın önemi vurgulandı.

Yetkililer, aşıların şu anda dünya çapında baskın tür olan Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söylese de, çalışma aşıların bir dozunun yüksek koruma için yeterli olmadığını yineledi.

TEK DOZDA ETKİNLİK YÜZDE 30'LARDA

Raporda, Delta varyantına karşı bir doz Pfizer-BioNTech aşısının yüzde 36, bir doz AstraZeneca aşısının ise yaklaşık yüzde 30 etkili olduğunu buldu.

Public Health England araştırmacıları çalışmada, "İki aşı dozu alındıktan sonra Alfa varyantına kıyasla Delta varyantında aşı etkinliğinde yalnızca mütevazı farklılıklar kaydedildi" şeklinde konuştu.

Daha önce İsrail’de yapılan çalışmada, iki doz Pfizer-BioNTech aşısının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğu açıklanmıştı.

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