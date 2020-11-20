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Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD’de acil onay alması için başvurdu

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İlaç şirketi Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD’de acil onay alması için ilk başvuruyu bugün yaptı.
Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği koronavirüs aşısının ABD’de acil onay alması için başvurdu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşıyla ilgili verileri inceleyerek güvenli olup olmadığını değerlendirecek.

FDA’nın onay sürecinin ne kadar süreceği bilinmiyor.

Fakat ABD hükümeti Aralık’ın ilk yarısında aşının piyasaya çıkmasını bekliyor.

Deneylerde aşının 65 yaş üzeri nüfusta yüzde 94 oranında başarı gösterdiği anlaşılmıştı.

Dünya çapında 41 bin kişinin katıldığı deneylerde katılımcıların yarısına placebo, yarısına da aşı verilmişti.

ABD’de aşının onaylanması durumunda öncelikli olarak kimlere yapılacağına Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezleri Yönetimi karar verecek.

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