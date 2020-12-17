Pfizer CEO´su henüz neden aşı olmadığını açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer´in CEO´su Alber Bourla, henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren şirketlerden Pfizer´in CEO´su Albert Bourla henüz neden aşı olmadığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile birlikte aşı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer´in CEO´su Alber Bourla, ön saflarda yer alan sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personeline öncelik verilmesi konusunda Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ile hemfikir olduğunu ve sırasını bekleyeceğini belirterek, "Daha önce aşı olmama konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"GÜVENİ ARTIRACAKSA AŞI OLURUM"

Bourla, aynı zamanda eğer insanların aşıya olan güvenlerini artıracaksa önceden aşı olabileceğini de belirtmişti.

Cuma günü Gıda ve İlaç İdaresi´nden acil kullanım onayı alan aşı, ABD´de ilk kez New York´un Queens bölgesindeki Long Island Yahudi Tıp Merkezi'nde yoğun bakım hemşiresi olan Sandra Lindsay´a uygulandı.



TÜRKİYE'DE VATANDAŞ AŞI KONUSUNDA NE DÜŞÜNÜYOR?



Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN),önemli bir çalışmaya imza attı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan araştırma ile "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması" tamamlandı.

YÜZDE 49,5'İ AŞI YAPTIRACAĞINI BİLDİRDİ

Araştırma; proje yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar ve yardımcı proje koordinatörü Dr. Pelin Yıldırım önderliğinde, 01 Eylül – 31 Ekim 2020 tarihleri arasında 2032 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve aşılarla ilgili toplumun yaklaşımını büyük oranda ortaya koydu. Buna göre; aşıya yaklaşım konusunda kararsız ve güvensiz olanların oranı yüksek olmasına karşın, çalışamaya katılanların yüzde 49.5'i Covid-19 aşısını yaptıracağını bildirdi.

Çalışmadan elde edilen diğer bazı önemli sonuçlar ise şöyle:

• Sadece yüzde 2.4'ü Covid-19 virüsünün "ölümcül olabileceği" konusunda endişeli değil. Buna rağmen Covid-19 aşısı yaptırmak konusunda yüzde 20,9'unun tereddüdü yok ve yüzde 49.5'i Covid-19 aşısı bulunursa kendisine yaptıracağını söylüyor.

• Covid-19 aşısının güvenirliği, kalite kontrolü ve diğer insanlara yeterince test edilmesini konusunda endişeli olanlar oranı ise yüzde 64.1 olarak belirlendi.

• Hastalanarak bağışıklık geliştirmenin aşı olmaktan daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı %20.4, bunların %50'si ise bu konuda kararsız olduklarını belirttiler.

• Doktorunun aşılar hakkında önerilerinin uygulayanların oranı ise sadece yüzde11.9.

• Araştırmaya katılanların sadece yüzde 29.2'si aşıların güvenli olduğuna inanıyor.

• Aşıların, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı kişiyi koruduğuna inanıyorum diyenler oranı ise yüzde 14.1 olarak belirlendi.

• "Bugün bir bebeğiniz olsaydı bebeğinize önerilen tüm aşıları yaptırmak ister miydiniz?" sorusuna sadece yüzde 9.4'ü evet olarak yanıt verdi.

• "Aile hekimliğinizden aşılarla ilgili aldığınız bilgilere güveniyor musunuz?" sorusuna yüzde 22'si evet yanıtını verdi.

• "Toplumunuzdaki liderler aşılamayı destekliyor mu?" sorusuna yüzde 29.4'ü evet yanıtını verdi.

• Araştırmaya katılanların yüzde 72.1'i ise 'aşılar hakkında aldığı bilgilere güvenmiyor.

• Ankete katılanların sadece yüzde 9.5'i aşıların otizme neden olmadığına inanıyor.

• Araştırmaya katılanların sadece yüzde 8.7'si kendisine her yıl mevsimsel grip aşısı yaptırıyor.