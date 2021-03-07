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Pfizer CEO’su, Kovid-19 aşısı olmadığı için İsrail’e gidemedi

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İlaç devi Pfizer’in CEO’su Albert Burla’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu almadığı için İsrail ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Pfizer CEO’su, Kovid-19 aşısı olmadığı için İsrail’e gidemedi

İlaç devi Pfizer’in CEO’su Albert Burla’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu almadığı için İsrail ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığı belirtildi.

The Jerusalem Post’un yerel N12 televizyonuna dayandırarak verdiği habere göre, Burla ve gezide kendisine eşlik etmesi beklenen heyet üyelerinin ilacın ikinci dozunu almadıkları için ziyareti bir süreliğine ertelemek zorunda kaldı.

Gazeteye göre aşının ilk dozunu alan Burla, ikinci doz için gerekli sürenin dolmasını bekliyor.

Pfizer sözcüsü, heyet olarak İsrail ziyaretini bahar aylarının sonuna ertelediklerini belirtti. Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Pfizer yetkilileri ile ülkede bir aşı üretim fabrikasının inşası için görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Kovid-19’a karşı toplu aşılamanın Aralık 2020’de başladığı İsrail’de, aşısı olmayanlar ülkeye alınmıyor.

 

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