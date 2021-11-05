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Pfizer COVID-19 Hapının Etkinlik Oranı Açıklandı

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ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, korona virüse karşı geliştirilen ilaç tedavisinin hastaneye yatışları ve ölümleri yüzde 89 oranında düşürdüğünü açıkladı.
Pfizer COVID-19 Hapının Etkinlik Oranı Açıklandı

ABD'li ilaç üreticisi Pfizer, bugün yaptığı açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen ilacın faz iki ve üç klinik denemelerinde, hastaneye yatışları ve virüs kaynaklı can kayıplarını önlemede yüzde 89 oranında başarılı olduğunu açıkladı.

Pfizer'in CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada ilacı potansiyel bir `oyun değiştirici` olarak nitelendirdi.

Bourla, `Bu veriler, ilaç düzenleyici makamlar tarafından onaylandığı takdirde oral antiviral adayımızın hastaların hayatını kurtarma, korona virüs enfeksiyonlarının şiddetini azaltma ve her 10 hastaneye yatıştan 9'unu ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor` dedi.

Klinik çalışmalarda başarı sağlandı Pfizer ilaç tedavisine yönelik klinik çalışmalarda, hafif ila orta şiddette korona virüs teşhisi konan bin 219 hastayı inceledi.

Çalışmada, obezite veya ileri yaş gibi ciddi hastalık geliştirme için risk faktörü olan kişiler arasındaki hastaneye yatış veya ölüm oranları değerlendirildi.

Pfizer, korona virüs semptomlarının başlamasından sonraki 3 gün içinde korona virüs tedavisinin verildiği hastalardan yalnızca yüzde 0,8'inin hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden sonraki 28 günde herhangi bir can kaybının tespit edilmediğini belirtti.

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