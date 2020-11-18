Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu

Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının son aşama denemeleriyle birlikte elde ettikleri son sonuçlara göre %95 koruma sağladığını tespit ettiklerini duyurdu.

Pfizer, Alman partneri BioNTech ile geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının son aşama denemeleriyle birlikte elde ettikleri son sonuçlara göre %95 koruma sağladığını tespit ettiklerini duyurdu.

Şirket, başvuru için gerekli olan iki aylık güvenlik verilerinin hazır olduğunu ve önümüzdeki günler acil kullanım izni için ABD'ye başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Pfizer, BioNTech ile geliştirdikleri aşının etkisinin yaş grubu ve etnisitelere göre ciddi bir farklılık göstermediğini ifade etti. Açıklamada aşının ciddi bir yan etkisinin de görülmediği ve dünyanın büyük bir bölümüne dağıtılabileceği belirtildi.

Aşının risk grubunda bulunan 65 yaş üstündeki insanlar için de yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi.

Pfizer katılımcıların yüzde 2'sinden fazlasında görülen tek yan etkinin yorgunluk olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 3.7'si ikinci dozdan sonra yorgun hissettiklerinden şikayetçi oldu.

Pfizer, son aşama denemeleri sonuçlanmadan önce yaptığı açıklamada aşının Covid-19'u engellemede yüzde 90'dan daha etkili olduğunu duyurdu.

Moderna da geçen günlerde geliştirdiği deneysel Koronavirüs aşısının Covid-19'u engellemede yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.

Moderna aşısının standart buzdolaplarında 30 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi. Daha uzun süre saklamak için ise dondurucu kullanılabileceği bildirildi. Pfizer ve Alman partneri BioNTech'in duyurduğu aşının ise saklanması için -70 derecede saklanması gerekiyordu. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, "Moderna'nın aşısı Pfizer'inkinden daha esnek" dedi.