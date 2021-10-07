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Pfizer duyurdu: 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yapıldı

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Pfizer duyurdu: 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yapıldı
Pfizer duyurdu: 5 ila 11 yaş arası için Covid-19 aşısının acil kullanım izni başvurusu yapıldı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman şirket BioNTech ile birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 5-11 yaş çocuklar arasında kullanılması adına acil kullanım izni başvurusunda bulunduğunu duyurdu. 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) yapıla başvuru duyurusu sonrasında ise Beyaz Saray'dan açıklama geldi. 

Beyaz Saray Covid ile Müdahale Koordinatörü Jeff Zients, FDA’nın ay sonunda 5 ila 11 yaş arası çocuklar için acil kullanım izni başvurusunu inceleneceğini söyledi.

 

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