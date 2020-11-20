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Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı

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SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, "Firmalara ait aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı." dedi.
Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Amerikan ilaç firması Pfizer'in Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandığını bildirdi.

SAÜ'nün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla hız kazanan aşı çalışmalarında 3'üncü aşamaya gelindiği, Pfizer ve BioNTech firmasına ait aşı çalışmalarının pek çok ülkede denenmeye başladığı anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dekan Karabay, iki firmaya ait aşının Sakarya'da birçoğu profesör olan sağlık çalışanlarına ve istekli vatandaşlara uygulandığını belirterek, "Aşı, 40 gönüllü üzerinde uygulandı. Pfizer-BioNTech firmasına ait aşıda tatmin edici sonuçlara ulaşıldı. Aşı uygulanan gönüllüler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon servisi bünyesindeki Erişkin Aşı Polikliniği tarafından takip edilmektedir. Bunun yanında aşı ülkemizde de birçok klinik araştırma durumuna kadar geldi. Yakın gelecekte insanlara uygulanacaktır." açıklamasında bulundu.

"En etkili yollardan biri aşılama"

Karabay, enfeksiyon hastalığından kurtulmanın en etkili yollarından birinin aşılama olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 salgınına neden olan koronavirüsler için temin edilecek aşının çok faydalı olacağını ifade etti.

Kovid-19 virüsünün etkisini artırdığı bugünlerde vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Karabay, şu uyarılarda bulundu:

"Kişisel hijyen, virüsten korunmak için ön koşuldur. Hastalık belirtisi gösteren kişilerle temaslı oldukları kişiler izolasyon süreçlerine uymalıdır. Temizlik, maske ve mesafeye uymalıdırlar. Düğün, nişan, sünnet, pazar yeri, taziye gibi kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. İş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar (HES) Güvenli Alan sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması önemlidir. Vatandaşlarımız sağlık çalışanlarına yardımcı olmak istiyorlar, bunu görüyoruz. Bu amaçla önlemlere titizlikle uyulmalı, gerek duymadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir."

Sosyal medya ve yazılı basında yer alan aşıyla ilgili gerçekle ilgisi olmayan bilgilerin insanların güvensizliğine sebep olduğuna dikkati çeken Oğuz Karabay, "Kovid-19 pandemisi gibi bir salgından kurtulmanın en kolay ve güvenilir yolunun aşılama olduğunu düşünüyorum. Üstelik ülkemizde de aşılarla ilgili birçok proje hala yürütülmektedir. Umuyorum ki bu projelerden birkaçı başarılı olacak ve bu aşılar ülkemiz insanına uygulanabilecektir." ifadesini kullandı. 

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