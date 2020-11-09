Pfizer ile BioNTech'in iki dozlu aşısı: 'İlk dozdan 28 gün sonra Kovid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağlıyor'

Batı dünyasının en çok güvendiği Kovid-19 aşısı araştırmalarından birini yürüten Pfizer ile BioNTech'ten yüzde 90'ın üzerinde etkililiğe ulaşma açıklaması geldi.

Batı dünyasının en çok güvendiği Kovid-19 aşısı araştırmalarından birini yürüten Pfizer ile BioNTech'ten yüzde 90'ın üzerinde etkililiğe ulaşma açıklaması geldi.

ABD merkezli çok uluslu ilaç devi Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech SE'nin ortak geliştirdiği Kovid-19 aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklandı. Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, üçüncü aşama klinik deneylerden gelen başarılı sonuçları "Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye niteledi. Kasım 2020 ABD seçimlerinin hem kaybedeni Başkan Donald Trump hem de galibi Joe Biden, sonuçlardan memnuniyetlerini duyurdu.

Türkiye dahil 6 ülkede yaklaşık 44 bin kişiyle klinik deneyler yürüten Pfizer ile BioNTech, Kovid-19 aşısı adayı enjekte edilen deneklerle plasebo verdiği denekler arasındaki kıyaslamalı sonuçları açıkladı.

Pfizer ile BioNTech'in Kovid-19 aşı adayı üç hafta arayla iki doz olarak kullanılıyor.

Buna göre aşının ikinci dozunun verilmesinden 7 gün sonra yüzde 90'ın üzerinde aşı etkinlik oranına erişildi. Toplamda ilk dozun verilmesinden 28 gün sonra Kovid-19'a karşı koruma elde edildi.

Pfizer CEO'su Dr. Albert Bourla, sonuçları "Bence tünelin sonundaki ışığı görebiliyoruz. Bilim ve insanlık için büyük bir gün" diye değerlendirdi.

Bourla, "Aşı geliştirme programımızda bu kritik dönüm noktasına tam da enfeksiyon oranlarının yeni rekorlar kırdığı, hastanelerin kapasitelerinin aşıldığı ve ekonomilerin yeniden açılmakta zorlandığı dönemde, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu sırada ulaşıyoruz" dedi.

Bu ay sonunda ABD'de acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planlayan aşı üreticisi şirketler, yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar 1.3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.

Pfizer ile BioNTech, Batı dünyasında Kovid-19 aşısıyla ilgili geniş çaplı klinik deneylerden başarılı veriler sunan ilk üreticiler olurken, Alman şirketinin başarısının gerisinde Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları olan Özlem Türeci-Uğur Şahin çiftinin bulunduğu belirtildi.

Reuters'in BioNTech'i kuran ikinci nesil Türkiye göçmeni çiftle ilgili özel haberinde, Özlem Türeci (53) ile Uğur Şahin'in (55) hayatlarını kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirme çalışmalarına adadıkları vurgulandı.

Welt am Sonntag gazetesinden aktaran Reuters, Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Türkiye göçmeni mütevazi bir ailenin oğlu olan Uğur Şahin'in bugün BioNTech CEO'su olarak yönetim kurulu üyesi eşi Özlem Türeci ile birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer aldığını kaydetti.

Nasdaq listesinde yer alan BioNTech'in piyasa değeri, bir yıl önceki 4.6 milyar dolarken, koronavirüse karşı toplu aşılama çalışmalarında önemli bir rol oynamasına koşut cuma günkü kapanışta 21 milyar dolara yükseldi.

2008'deki kuruluşundan beri BioNTech'i fonlarıyla destekleyen girişim sermayesi şirketi MIG AG'nin yönetim kurulu üyesi Matthias Kromayer, Uğur Şahin hakkında "Başarılarına rağmen, inanılmaz derecede mütevazı ve cana yakın biri olmaktan asla vazgeçmedi" diye konuştu. Şahin'in iş toplantılarına tipik şekilde kot pantolon giyerek ve alameti farikasına dönüşen bisiklet kaskı ve sırt çantasını taşıyarak girdiğini anlattı.