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Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak

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Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak
Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak

ABD'li ilaç firması Pfizer, kansere karşı yenilikçi tedaviler üzerinde çalışan Kanadalı ilaç üreticisi Trillium Therapeutics şirketini 2,26 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

KANADALI ŞİRKETLE ANLAŞMA TAMAMLANDI

Açıklamada, geçen yıl Trillium'dan 25 milyon dolarlık hisse satın alan Pfizer'ın, hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek şirketi alacağı kaydedildi.

PFIZER HİSSELERE 2,26 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.

TRILLIUM'UN PORTFÖYÜNDE KANSER ARAŞTIRMALARI BULUNUYOR

Açıklamada, Trillium'un portföyünde, hastaların bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tespit ve yok etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış biyolojik ürünler bulunduğu aktarıldı.

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