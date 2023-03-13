Pfizer, kanser ilacı üreticisi Seagen’i 43 milyar dolara satın aldı

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer Inc, kanser tedavisi portföyünü genişletmek amacıyla Seagen Inc’i yaklaşık 43 milyar dolara satın aldı.
Pfizer, Seagen’i hisse başına 229 dolar nakit karşılığında, yani Seagen’in hisselerinin Cuma günkü kapanışından yüzde 32.7 primle satın aldı.
Pfizer’ın 2009’da Wyeth’i 67 milyar dolara satın almasından bu yana şirketin en büyük satın alma anlaşması olan bu anlaşmanın sonucunda Pfizer, portföyüne onaylı dört kanser tedavisi ekledi.
KANSER TEDAVİLERİ 2 MİLYAR DOLARLIK SATIŞA ULAŞMIŞTI
Pfizer’ın portföyüne eklediği kanser tedavileri 2022’de yaklaşık 2 milyar dolarlık satışa ulaşmıştı.
Refinitiv verilerine göre, analistler söz konusu kanser tedavilerinin satışlarının 2025’e kadar ikiye katlanmasını bekliyorlar.
Seagen’ın hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde yüzde 23 yükseldi.
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