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Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!

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AB koronavirüs aşısı için doz başına 15.5 euro ödeyecek
Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu!

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile yaptığı anlaşmaya göre 300 milyon doz karşılığında 4.65 milyar euro (yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. Reuters'ta yer alan habere göre, AB, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısı adayı için doz başına 15.5 euro (yaklaşık 146.5 Türk lirası) ödeyecek.

AVRUPA ÜLKELERİNDE İKİ DOZ AŞI YAKLAŞIK 280 TÜRK LİRASINA DENK GELİYOR

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile ABD'li Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 ile ilgili yeni gelişme yaşandı. AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (yaklaşık 280 TL) denk geliyor.

 

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı.

 

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

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