Pfizer ve BioNTech'in Covid-19 aşısının fiyatı ne kadar olacak?

Almanya'da göçmen Türk çocukları tarafından kurulan BioNTech ve ortağı Pfizer'ın Covid-19 aşısında yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiği açıklaması tüm dünyada piyasalarında siyaset koridorlarında ve sokaklarda halkın arasında ses getirdi.

Dünya genelinde 50 milyonun üzerinde vakanın tespit edildiği Covid-19 hastalığına çare olma iddiasındaki aşıyla ilgili akla gelen sorulardan ilki maliyetinin ne olacağı.

Bu konuda henüz açıklanmış resmi bir rakam yok. Fakat BioNTech'in strateji başkanı Ryan Richardson aşının piyasa ortalamalarının altında olacağını söyledi.

Fakat geliştirme çalışmaları sırasında devlet yardımlarını reddeden Pfizer'ın aşıya yaklaşımı rakiplerinden biraz farklı. Aşı çalışmalarını sürdüren Johnson&Johnson ve AstraZeneca ilacı kar amacı gütmeksizin maliyetine yakın düzeylerde piyasaya sürme sözü verdi.

Pfizer ve BioNTech önde gelen 10 ilaç üreticisi arasında ciddi manada devlet yardımı almayan tek konsorsiyum durumunda. Pfizer ARGE sırasında yaklaşık 2 milyar doları kendi kaynaklarından karşıladı ve bu nedenle aşıya ticari bir yatırım gözüyle bakıyor.

BioNTech'in durumu ise biraz faklı. Alman biyomedikal araştırma şirketi Alman hükümetinden 375 milyon euro destek Avrupa Yatırım Bankası'ndan ise 100 milyon euro kredi aldı.

Financial Times etkinliğinde konuşan Richardson yeni araştırmaların sermaye ve yatırım gerektirdiğinin farkında olarak dengeli bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurgulayarak aşının dünyanın her tarafında erişilebilir olmasını sağlamak için fiyatını piyasa ortalamalarının altında tutmayı planladıklarını belirtti.

Richardson dünyanın farklı bölgelerinde farklı fiyatlandırmalar olacağını söyledi. Richardson ayrıca iki firmanın 2021 yılında 1,3 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Amerikan hükümetine doz başı fiyatı 19,5 dolar

Temmuz ayında Amerikan İleri Biyomedikal Araştırma ve Geliştirme İdaresi BARDA ile 100 milyon dozluk anlaşma imzalayan Pfizer doz başına 19,5 dolar fiyat belirlemişti. Anlaşma kapsamında ilave 500 milyon dozun fiyatı ise ayrıca müzakere edilmesine karar verildi.

Amerikalı şirkete Avrupa Birliği 200 milyon, İngiltere'de 40 milyon doz ön sipariş verdi fakat bu anlaşmaların finansal boyutu açıklanmadı.

Bir diğer Amerikalı ilaç devi Moderna aşının fiyatını 32 ila 37 dolar arasında belirlerken AstaZeneca hükümetlere doz başına 3 ila 5 dolar fiyat sunarken düşük gelirli ülkelerde fiyatların tamamen maliyet tabanlı olacağını duyurdu.

13 milyar dolar gelir

Yatırım bankası Morgan Stanley, Pfizer ve BioNTech'in yeni aşıdan genelinde yaklaşık 13 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Bu gelir iki şirket arasında eşit bölünecek. 6,5 milyar dolarlık gelir bile Pfizer'ın halihazırda en çok satılan zatüre aşısının cirosundan yüksek bir miktar.