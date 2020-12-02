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Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek

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ABD'li Pfizer ile ortak aşı geliştiren Alman BioNTech’in CFO’su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının 2 ila 8 derece arasında, 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı. 
Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısında yeni gelişme: 2-8 derece arasında 6 saate kadar dayanabilecek

ABD'li Pfizer ile ortak aşı geliştiren Alman BioNTech’in CFO’su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarının 2 ila 8 derece arasında, 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı. 

NTV'nin aktardığı habere göre, Pfizer ve Biontech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısının Britanya'da onay almasının ardından bir basın toplantısı düzenlendi.  Biontech CFO’su Sean Marett, son yapılan çalışmalar sonrasında aşılarının 2 ila 8 derece arasında 6 saate kadar taşınabildiğini açıkladı. Marett, soğutma sağlayan depolarda 5 gün saklanabileceğini, ancak donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda aşının beş günün ardından bozulacağını söyledi. 

"Britanya'ya uçak ve gemi ile gidecek"

Pfizer-Biontech aşısının etkisini kabul etmesi üzerine ise Marett, Britanya'nın üretilen bütün dozları almayacağını, adil bir dağıtım olacağını açıkladı. Marett, aşıların Britanya'ya uçak ve gemi ile gönderileceğini açıklarken Brexit’in geçiş dönemi sonrasında ise başka bir yol bulunacağını belirtti..

CFO Marett, on ülkeyle sözleşmelerinin olduğunu, diğer ülkelerle de müzakerelerin sürdüğünü söyledi. 

Profesör Türeci: ABD ve Avrupa'dan da Aralık'ta sonuç bekliyoruz

Konuya ilişkin açıklama yapan BioNTech’in Baş Tıbbi Sorumlusu Profesör Özlem Türeci de, Pfizer ile birlikte geliştirilen aşının Britanya'da acil kullanım onayı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, aşının İngiltere’ye dağıtım sürecinin sürecinin başladığını açıkladı. Türeci yaptığı açıklamada, aşının birkaç gün içinde ülkede olacağını söyledi.

Bununla birlikte Profesör Türeci, aşının şartlı piyasa kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’na (EMA) ve acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’ne baçvurduklarını hatırlatarak, “FDA ve EMA’nın kararının Aralık ayının ortasında belli olmasını umuyoruz" dedi.

Türeci, gelecek günlerde üçüncü aşama klinik deneylere ilişkin daha fazla detay paylaşılacağını belirterek, aşının tüm cinsiyet, yaş ve etnik kökenlerde etkili sonuç verdiğini, ayrıca daha önce Covid-19’la enfekte olanlar ile olmayanlar arasında da koruma oranlarında farklılık görülmediğini belirtti.

Biontech CEO'su Uğur Şahin de yaptığı açıklamalarda şunları aktardı: 

"Aşı m-RNA bazlı olduğu için virüs vektörü içermiyor, enfeksiyon riski yok, ulak RNA molekülleri bağışıklık sistemini harekete geçirdikten sonra birkaç gün içinde doğal bir şekilde vücutta yok oluyor. Aşı bağışıklık sistemindeki T ve B hücrelerini de aktif hale getiriyor. Bu sayede virüse karşı uzun vadeli koruma sağladığı düşünülüyor.

Aşının -20 derecede ne kadar stabil olduğuna dair araştırmalar devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız.

2-8 derece arasında saklanabilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aşının tüm ırk, cinsiyet ve yaşlarda aynı etkinliği gösterdiği tespit edildi.

Aşıda kullanılan Mesajcı RNA 50 yıldan uzun süredir bilim insanları tarafından araştırılıyor ve bu teknolojinin kısa sürede çok sayıda doz üretilmesini mümkün kılıyor.

Deneklerdeki uzun vadeki sonuçları 2 yıl boyunca takip etmeyi ve verileri paylaşmayı sürdüreceğiz"

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