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Pfizer ve BioNTech’ten Avrupa İlaç Ajansı’na yeni başvuru

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Corona virüsü salgınına karşı mRNA teknolojisi ile geliştirilen Covid-19 aşısını üreten Pfizer ve BioNTech, Avrupa’nın en önemli sağlık denetleme kurumuna başvuruda bulundu.
Pfizer ve BioNTech’ten Avrupa İlaç Ajansı’na yeni başvuru

Corona virüsü salgınına karşı mRNA teknolojisi ile geliştirilen Covid-19 aşısını üreten Pfizer ve BioNTech, Avrupa’nın en önemli sağlık denetleme kurumuna başvuruda bulundu.

İki şirket, Covid-19 aşısının 5 ile 12 yaş arasındaki çocuklara yapılması için resmi başvuruda bulundu ve elde edilen incelemelerdeki verileri paylaştı.

Son dönemde çocuklara da corona virüsü aşısı yapılması gerektiğini savunan şirketler geçen haftalarda ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne de resmi başvuruda bulunmuştu. ABD’li yetkililerin bu yaş aralığındaki çocuklar için nihai kararı bu ayın sonunda vermesi bekleniyor.

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