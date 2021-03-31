Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş arasında yüzde 100 etkili çıktı

Covid-19'a karşı geliştirilen Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklar için hem güvenli, hem etkili olduğu açıklandı. Buna göre, ABD'de yapılan denemelerde aşı bu yaş grubunda yüzde 100 etkililik oranına ulaştı. Pfizer ve BioNTech, bu sonuçlarla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nden (FDA) bu yaş grubu için acil kullanım onayına başvuracaklarını açıklandı.

İki şirketten yapılan açıklamaya göre, 12-15 yaş arası 2 bin 260 genç üzerinde yapılan çalışmada, deneklerin hiçbiri Covid-19'a yakalanmadı. Böylece yüzde 100 oranında etki ölçülürken, antikor seviyelerinin de güçlü olduğu belirtildi. Ayrıca katılımcılarda, yetişkin deneylerinde görülen aşı yerinde ağrı, hafif baş ağrısı, ateş veya yorgunluk haricinde yeni bir yan etkiye rastlanmadığı da belirtildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla, önümüzdeki eğitim yılından önce bu yaş grubunu aşılamayı umduklarını söyledi. İsrail de, FDA'dan onay alması halinde 12-15 yaş arasını aşılamayı planladığını açıkladı.