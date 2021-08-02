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Pfizer/BioNTech aşısına zam geldi

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İngiliz Financial Times gazetesinin “son dakika gelişmesi” ibaresiyle servis ettiği haberde Pfizer ve Moderna’nın Avrupa Birliği için Covid-19 aşı fiyatlarını artırdığı duyuruldu.
Pfizer/BioNTech aşısına zam geldi

İngiliz Financial Times gazetesinin “son dakika gelişmesi” ibaresiyle servis ettiği haberde Pfizer ve Moderna’nın Avrupa Birliği için Covid-19 aşı fiyatlarını artırdığı duyuruldu.

Uluslararası kamuoyu tarafından varyantlara karşı “en etkili aşılar” olarak bilinen Pfizer ve Moderna’nın aşılarına zam yapıldığı belirtildi. Pfizer/BioNTech’in aşısının fiyatı 15.50 eurodan 19.50 euroya (yaklaşık 195 TL) çıkarıldığı açıklandı. Moderna’nın aşısının tek dozu ise 19 eurodan yaklaşık 21.50 euroya (yaklaşık 215 TL) çıktı.

Financial Times’ın ele geçirdiği anlaşma belgelerinde Moderna’nın aşısının daha önce 28.50 dolardan satılmasının gündemde olduğu belirtildi. Gazete, “Daha bulaşıcı Delta varyantına karşı destekleyici doz aşıların potansiyel olarak gündeme gelmesiyle birlikte bu iki markanın aşılarına ilgi arttı. mRNA teknolojisini kullanan bu aşılar Oxford/AstraZeneca’nın ve Johnson&Johnson’ın geliştirdiği ve daha uygun hesaplı olan aşılardan daha etkili” yorumunu yaptı. Gazeteye konuşan bir yetkili şirketlerin pazar gücünü kullandığını söyledi ve “Aşılar işe yarıyor ve dolayısıyla değerleri de artıyor” yorumunu yaptı.

Gelirleri Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in birlikte Almanya’da kurduğu BioNTech şirketiyle paylaşan Pfizer’ın pandeminin bitmesinden sonra aşı dozlarının fiyatlarını daha da artıracağı kaydedildi. Financial Times, Pfizer’ın aşılardan 56 milyar dolarlık gelir elde edebileceğini yazdı.

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