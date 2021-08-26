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Pfizer'dan açıklama: Üçüncü doz aşı antikor seviyesini 3 kattan fazla artırıyor

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Koronavirüs aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının COVID-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.
Pfizer'dan açıklama: Üçüncü doz aşı antikor seviyesini 3 kattan fazla artırıyor

Koronavirüs aşısının üçüncü dozu için ABD’de onay başvurusuna hazırlanan ilaç şirketi Pfizer, üçüncü doz aşının COVID-19’a karşı antikor üretimini ikinci doza göre üç kattan fazla artırdığını açıkladı.

Pfizer’ın yayımladığı yazılı açıklamaya göre, 306 denek üzerinde yapılan denemelerde ikinci dozdan beş ila sekiz ay sonra yapılan üçüncü doz aşının antikor seviyesini 3,3 kat artırdığı tespit edildi.

Henüz tüm detayları yayımlanmayan araştırmaya katılan deneklerde üçüncü doz aşının yan etkilerinin ikinci doz aşıdan farklı olmadığı da belirtildi.

Başvuru bu hafta tamamlanıyor

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in ABD’de 16 yaş ve üzeri için üçüncü doz aşıya onay başvurusunu bu hafta tamamlayacağı duyuruldu.

ABD yönetimi, geçen hafta virüse karşı Pfizer ve Moderna aşısı olmuş Amerikalılara ikinci dozlarından 8 ay sonra üçüncü dozu yaptırmalarını tavsiye etmiş ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay çıkması halinde üçüncü doz aşılamayı 20 Eylül’de başlatmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD'den BioNTech'e tam onay

FDA, aralıkta acil kullanım onayı verdiği Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısına hafta başında 16 yaş ve üstü için tam onay da vermişti.

ABD'den Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına tam onay

Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozu ABD’de yalnızca 12 yaş ve üzerinde bağışıklık sistemi hastalığı bulunanlarda kullanılmak üzere acil kullanım onayına sahip.

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