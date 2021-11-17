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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Pfizer'dan corona virüs ilacı için onay başvurusu

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Pfizer, Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu. Ağızdan alınan ilaç, onaylanması durumunda ilk aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılacak.
Pfizer'dan corona virüs ilacı için onay başvurusu

ABD'li ilaç firması Pfizer, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilacın orta ve yüksek riskli hastalarda kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu.

Pfizer'dan yapılan açıklamaya göre, Covid-19'a karşı geliştirilen ilaç, FDA'dan onay alması halinde "Paxlovid" adıyla birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

Pfizer, ağızdan alınan Covid-19 ilacının şu aşamada sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için başvuruda bulundu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir’in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.

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