Pfizer’dan corona virüsü hapı: Ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor

Corona virüse karşı BionTech ile birlikte aşı üreten Pfizer’den corona virüsü ile mücadelede yeni bir adım geldi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Pfizer tarafından üretilen corona virüsü hapı ile ilgili araştırma sonuçları açıklandı.

Corona virüse karşı BionTech ile birlikte aşı üreten Pfizer’den corona virüsü ile mücadelede yeni bir adım geldi. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Pfizer tarafından üretilen corona virüsü hapı ile ilgili araştırma sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre Pfizer’ın geliştirdiği hap, hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 89 azaltıyor.

Eylül ayının son günlerinde Pfizer bir açıklama yaparak corona virüsü ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamada PF-07321332 adı verilen ilacın corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığı duyurulmuştu.

‘MERCK’İN İLACINI GERİDE BIRAKACAK’

Reuters, Pfizer’ın geliştirdiği hapın laboratuvar sonuçlarının, geçen ay ciddi hastalık riski olan Covid-19 hastaları için ölüm veya hastaneye yatırılma olasılığını yarıya indirdiği gösterilen Merck & Co Inc’in hapı molnupiravir’i geride bırakacağını öne sürdü.

Pfizer, Ekim ayında açtığı acil kullanım uygulamasının bir parçası olarak, ritonavir adlı eski bir antiviral ile birlikte verilen hapı için ara deneme sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne sunmayı planladığını söyledi.

Pfizer ilacı verilenlerin yüzde 0,8’inin semptomların başlamasından sonraki üç gün içinde hastaneye kaldırıldığını ve tedaviden 28 gün sonra hiçbirinin hayatını kaybetmediğini ortaya çıkardı. Bu, plasebo hastaları için %7’lik bir hastaneye yatış oranıyla karşılaştırıldığında büyük bir başarı olurken, bu hastalardan 7’sinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla daha önce ilacın müjdesini vermiş, test sonuçları olumlu olursa hemen seri üretime geçebileceklerini belirtmişti.