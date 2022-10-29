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Pfizer’dan hatırlatma dozuna zam geliyor: Fiyatı yüzde 10 bin artacak

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Corona virüsü salgınına karşı Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısı Comirnaty ile ilgili yeni bir karar alındı.
Pfizer’dan hatırlatma dozuna zam geliyor: Fiyatı yüzde 10 bin artacak

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsüne karşı Pfizer ile BioNTech’in geliştirdiği aşı Comirnaty ile ilgili yeni bir karar alındı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurduğu BioNTech ile aşı geliştiren Pfizer, gelecek yıldan itibaren hatırlatma dozlarına zam yapılacağını duyurdu. Bu kış döneminden itibaren geçerli olacak zamlar ile aşı dozlarının fiyatının yüzde 10.000 artması bekleniyor.

2023’ün ilk aylarından itibaren Pfizer’ın aşının fiyatını artıracağını ve tek doz aşının 130 dolara satılabileceğini açıkladı. Fakat yapılan açıklamada Pfizer’ın geliştireceği aşının çok dozlu aşının yerine geçeceği belirtildi.

Haber Amerikan medyasında geniş yer bulurken ABD hükümetinin 2020 yılının sonuna doğru Pfizer’dan doz başına 20 ile 30 dolar ödeyerek 500 milyon doz satın aldığına dikkat çekilirken hatırlatma dozlarına ilginin son dönemde azaldığına da vurgu yapıldı. Öte yandan ABD medyasına konuşan uzmanlar, aşılara olan ilginin azalmasıyla birlikte şirketlerin fiyat artışı yaparak zararı azaltmayı hedeflediğini yazarken, Pfizer’ın yaptığı fiyat artışının ise beklenenden çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Moderna gibi diğer aşı üreticilerinin de benzer bir yola gideceği belirtilirken, Moderna’nın da aşı fiyatını 60 dolara çıkarmasının beklendiği aktarıldı.

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