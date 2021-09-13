  • BIST 1.445,790
  • Altın 486,12
  • Dolar 8,4350
  • Euro 9,9300
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Pfizer’den aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı

» »
Tüm dünyada son dönemde ortaya çıkan varyantlar nedeniyle corona virüs daha bulaşıcı hale gelirken, vaka sayıları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.
Pfizer’den aşı itirafı: Türeci ve Şahin’in ısrarı milyonlarca hayatı kurtardı

Tüm dünyada son dönemde ortaya çıkan varyantlar nedeniyle corona virüs daha bulaşıcı hale gelirken, vaka sayıları da gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 4,6 milyon kişinin ölümüne neden olan corona virüs için en etkili yöntem kuşkusuz aşılanmak. Dünya genelinde bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 5 milyarı geçerken, aşı şirketleri yaşadıkları zorlukları anlattı.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, mRNA teknolojisi ile geliştirilen aşıların en yaygın olarak kullanılanı Pfizer-BioNTech firmasından aylar sonra önemli bir itiraf geldi.

‘ARKADAŞLAR BU İŞ YÜRÜMEYECEK’

Pfizer’in Baş Aşı ve Bilim Sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech’in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi anlattı.

Habere göre, Pfizer yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başta aşı geliştirme fikrini reddetti. Ancak Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci, zamanla birlikte bu ön görünün beklendiği gibi gelişmediğini fark edip, aşı geliştirme fikrini ortaya attı. Ancak firma görevlileri bile ikilinin bu çabasına ‘Arkadaşlar bu iş yürümeyecek’ yanıtını verdi.

AŞI OLMAYANLARIN ÖLÜM RİSKİ 11 KAT FAZLA

Dr Phil Dormitzer o dönem bu salgının MERS, SARS gibi kalacağını düşündüğünü ve bu yüzden aşı çalışmalarına sıcak bakmadığını açıkladı. Ancak Türeci ve Şahin tüm bu olumsuz yanıtlara rağmen projeyi savunmaya devam etti.

İkilinin bu ısrarı sonucu bugün Pfizer-BioNTech aşısı milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Açıklanan rakamlara göre, corona virüs aşısı olmayanların hastalığa yakalanma riskinin 4,5 kat fazla olduğu belirtilirken, ölüm riskinin ise 11 kat fazla olduğu açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BioNTech, gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için corona virüs aşısı kullanım izni isteyecek12 Eylül 2021 Pazar 19:00
  • Uzmanlar uyardı: Bu yıl grip vakalarında artış olabilir12 Eylül 2021 Pazar 18:30
  • Hamilelikte öğün sayısını 5’e çıkarın12 Eylül 2021 Pazar 18:00
  • Covid-19 aşısı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek12 Eylül 2021 Pazar 17:30
  • Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak kaygı riskini azaltabilir12 Eylül 2021 Pazar 17:00
  • Trafik ve toplu taşımaya bağlı gürültüler, Alzheimer riskini artırıyor12 Eylül 2021 Pazar 16:30
  • İngiltere’de kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi12 Eylül 2021 Pazar 16:00
  • “Gıda takviye ürünlerinin fazlası ciddi hasarlara yol açabilir”12 Eylül 2021 Pazar 15:30
  • Gebelikte alınan fazla kilolar ani bebek ölümü riskini artırıyor12 Eylül 2021 Pazar 15:00
  • Aşılı olanların Covid-19'dan ölme riski 11 kat daha az | Araştırma12 Eylül 2021 Pazar 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti