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Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım

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Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en çok konuşulan aşılardan biri Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği oldu…
Pfizer'ın aşısını olan hemşire konuştu: İkinci dozda Covid-19 oldum sandım

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında en çok konuşulan aşılardan biri Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği oldu… Bugün İngiltere’de vatandaşlara vurulan aşı ile ilgili çarpıcı bir açıklamayı California Üniversitesi bünyesinde çalışan doçent doktor Kristen Choi anlattı.

 

Bir sağlık çalışanı olduğu için Ağustos ayında Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısını denemek için gönüllü olduğunu söyleyen Choi, “Gönüllü olmak benim için çok gurur verici bir şeymiş gibi hissettirdi. Aşının yüzde 50 oranında etkili olması da benim mesleğimi icra etmem için bana yardımcı oldu” dedi. Pazartesi günü JAMA Internal Medicine isimli dergide yayınlanan makalede Choi yaşadıklarını detaylıca anlattı.

“İKİNCİ DOZDA DURUM DEĞİŞTİ”

Choi, “Aşı sürecinde ve aşılanırken çok fazla bilgi almama rağmen bu kadar etkili olacağını bilmiyordum. Bana gerçek aşı mı yoksa plasebo mu yapıldığını bilmiyorum ama aşı olduktan sonra yaşadıklarım bana gerçek aşıyı olmuş olabileceğim izlenimini veriyor. İlk doz aşıyı olduktan kolunda hafif bir ağrı hissettim fakat ağır yan etkiler ikinci aşıdan sonra geldi. İlk aşıdan bir ay sonra ikinci doz için gittiğimde çok farklı bir hikaye vardı” ifadesini kullandı.

Yaşadığı ağrıyı kelimelere döken Choi, “Aşının yapıldığı kolumda hemen bir ağrı oluştu ve bu ilkinden çok daha kötüydü. Günün sonunda başım çatlayacak kadar ağrıyordu, üşüyordum ve midem bulanıyordu. O gün erkenden yattığım ve gece yarısı uyanıp ateşimi ölçtüm. Ateşim 37.4’tü. Bu durum bütün gece böyle devam etti fakat sabaha karşı 05:30 sularında tekrar uyandığımda ateşim 40.5’a çıkmıştı. Bu rakamı görünce çok korktum çünkü Covid-19’un bütün semptomlarını gösteriyordum ve corona olmuş olabileceğimden endişe ettim” dedi.

Hastanede birçok hemşirenin de ikinci doz aşıdan sonra benzer semptomlar gösterdiğini söyleyen Choi, o gün dinlendiğini ve ertesi günü kolundaki şişkinlik haricinde bütün semptomların yok olduğunu söyledi.

Choi, “Aşının yarattığı yorgunluk, baş ağrısı, üşüme, ateş ve eklem ağrısı normal ve bunlar aşının çalıştığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

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