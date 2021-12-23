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Pfizer’ın Covid-19 ilacı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay aldı

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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerikalı ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca, 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için kullanım onayı verdi.
Pfizer’ın Covid-19 ilacı, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden onay aldı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Amerikalı ilaç firması Pfizer’ın Covid-19’a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca, 12 yaş ve üzerindeki riskli kişiler için kullanım onayı verdi.

Pfizer’ın klinik denemesindeki veriler, ilacın ciddi hastalık riski yüksek hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede yaklaşık %90 etkili olduğunu gösterdi.

Son laboratuvar verileri, ilacın koronavirüsün Omicron varyantına karşı etkinliğini koruduğunu da gösteriyor.

İki ilaçtan oluşan tedavi evde uygulanabilecek.

Eski antiviral ilaç Ritonavir ile alınan Pfizer’ın ilaçları, Paxlovid markası altında satılacak.

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