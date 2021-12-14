Pfizer’ın Covid-19 İlacında Umut Veren Sonuçlar: Yüzde 89 Koruyor

BioNTech ile birlikte Türkiye'de de kullanılan corona virüsü aşısını geliştiren Pfizer bugün bir açıklama yaparak, geliştirilen Covid-19 ilacının etkisini kamuoyuna duyurdu.

İlaç şirketi Pfizer bugün bir açıklama yaparak geliştirdikleri Covid-19 ilacının neredeyse yüzde 90 oranında etki sağladığını duyurdu.

Şirket, Covid-19 ilacının yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 90’lara varacak şekilde azalttığını açıkladı. Laboratuvar verilerini inceleyen ve kamuoyuna duyuran yetkililer ilacın son dönemde hızla yayılan Omicron varyantına karşı da etkili olduğunu duyurdu.

ABD merkezli ilaç şirketi hap şeklinde ağızdan alınan ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 89 oranında engellediğini duyurdu. Pfizer’ın ilacını alan kimsenin ölmediği belirtilirken araştırmalarda Pfizer’ın ilacı verilmeyen 12 hastanın ise yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Eğer belirtilerin ortaya çıktığı ilk üç gün içinde verilirse hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azaltıyor. Eğer 5 gün içinde verilirse risk yüzde 88 oranında düşüyor” ifadesini kullandı.

Yetkililer ilacın 5 gün boyunca her 12 saatte bir verilecek şekilde ayarlandığını da aktarırken ilacın isminin de Paxlovid olarak belirlendiğini duyurdu.

Corona virüsü salgınına karşı aşı geliştiren Merck & Co’nun corona virüsü aşısının ise hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 30 oranında azalttığı ortaya çıkmıştı. Reuters’ın haberinde ayrıca Merck’in ilacının bazı yan etkileri olabileceği de öne sürüldü.