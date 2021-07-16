PGM 26 olayı aydınlattı

Halkının huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatı, kurumlar arası işbirliği ve halkımızın desteği ile yasalara uymayarak halkımızın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya devam ediyor.

Her yönüyle görevlerini yerine getiren Polis Teşkilatı, KKTC genelinde 15 Haziran - 15 Temmuz tarihleri arasında vuku bulan;

1 Katle Teşebbüs,

1 Soygun

2 Ev/Bina Açma

22 Hırsızlık

Olmak üzere toplam 26 önemli olay titiz bir çalışma ile aydınlatılarak failleri adalete teslim edilmiştir.

Bir önceki iki aylık süreç ile bu dönem arasında yapılan mukayese neticesinde, cürüm suçlarında artış meydana geldiği gözlemlenmiştir. Yapılan istatistiki çalışmada; söz konusu artışın Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu ve Sağlık Üst Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu kurallara uymadığı ve kapama saatlerine riayet etmediği/faaliyette bulunma yasağına uymayan iş yerlerinin oluşturduğu suçlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bu süreçte Polis Teşkilatı ile işbirliği içerisinde olarak yardımcı olan Devletimizin tüm kurum, kuruluşlarına ve bilhassa siz değerli halkımıza teşekkür eder, Polis Teşkilatına olan desteğin devam edeceğine inancımızı yineleriz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI