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PGM Açıkladı

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PGM Haftalık Trafik Raporunu Açıkladı
PGM Açıkladı

25 Ekim -31 Ekim 2021  tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (79) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (24) yaralanmayla ve (53) hasarla

sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen

kazalarda (32) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz

sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (10) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,008,200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

 

Lefkoşa :         35

Gazimağusa:  17

Girne:              13

Güzelyurt:        6

İskele:               8

 

 

25 Ekim -31 Ekim 2021  tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik  kontrollerinde, toplam 7198 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 428 araç sürücüsü

hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

 

Sürat ( 95 ) , Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 45 ), S/Ehliyetsiz

Araç Kullanmak ( 9 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile

Konuşmak ( 59 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 24 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak

( 63 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı

Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 45 diğer

trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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