PGM Açıkladı

25 Ekim -31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (79) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (2) ölümle, (24) yaralanmayla ve (53) hasarla
sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (2) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen
kazalarda (32) kişi yaralanmıştır.
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (24) , dikkatsiz
sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (10) yer almıştır.
Kazalarda toplam hasar miktarı 1,008,200 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;
Lefkoşa : 35
Gazimağusa: 17
Girne: 13
Güzelyurt: 6
İskele: 8
25 Ekim -31 Ekim 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7198 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 428 araç sürücüsü
hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;
Sürat ( 95 ) , Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 45 ), S/Ehliyetsiz
Araç Kullanmak ( 9 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 59 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 24 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak
( 63 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 31 ), Sigortasız veya Kapsamı
Dışında Araç Kullanmak ( 15 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 45 diğer
trafik suçlarından rapor edilmiştir.
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