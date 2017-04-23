PGM açıkladı: Lefkoşa'daki korulukta yangın çıktı

Polis Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olan fırtına sonucu Lefkoşa ve Lapta’da ağaç ve elektrik tellerinin devrildiğini, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi civarındaki korulukta yangın çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Metehan Sınır Kapısına giden yol üzerindeki akasya ağaçlarının koptuğu, Osman Paşa Caddesi ve Türkmen Sokak üzerinde ağaçların devrildiği ve elektrik tellerinin koptuğu, iki aracın da hasar gördüğü, Lapta'da da iki elektrik direğinin devrildiği belirtildi.

İtfaiye ve Lefkoşa Belediyesi görevlileri tarafından tehlike arz eden ağaçların kesildiği, elektrik tellerinin ise KIB-TEK tarafından tamir edildiği ifade edildi.

KORULUKTA YANGIN

Öte yandan Lefkoşa'da Organize Sanayi bölgesi Merkezi Cezaevi arkasında bulunan korulukta, yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas edip kıvılcım atması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın sonucu, yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde bulunan otlar ile ilk belirlemelere göre 20 çam ağacı yanarak zarar gördü.