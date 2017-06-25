PGM: "Alkol almışsanız gerekirse polisten yardım isteyin"

Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.”

Polis açıklamasında, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilerek, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

ORMAN DAİRESİ’NDEN ARTAN SICAKLARA KARŞI PİKNİK UYARISI

Öte yandan Orman Dairesi de, yaz aylarına girilen bu günlerde sıcaklıkların artması nedeniyle atmosferdeki nem miktarının azaldığına dikkat çekerek, önümüzdeki bayram tatili dikkate alındığında halkın özellikle piknik alanlarının kullanımında gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Orman Dairesi’nden yayımlanan bildiride, “ALO 177” Yangın İhbar Hattı’nın ücretsiz olarak aranabileceğini belirtilerek, en küçük bir dumanı bile ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı.