 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da 2 araç ateşe verildi

PGM: "Alkol almışsanız gerekirse polisten yardım isteyin"

» »
PGM: "Alkol almışsanız gerekirse polisten yardım isteyin"
Polis Genel Müdürlüğü bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak ve gerekli özeni göstererek sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun.”

Polis açıklamasında, Ramazan Bayramı nedeniyle tatilini evinden uzakta geçirecek vatandaşların; ev ve iş yerlerinden ayrılmadan önce hırsızlığa ve/veya yangına karşı gerekli tedbirleri almasının polislerin işini bir nebze de olsa kolaylaştıracağı belirtilerek, halkın evlerinden ayrılmadan önce kapı pencerelerini güvenli bir şekilde kapatmaları, ayrıca yangına sebep olabilecek cihazlarının da güvende olduklarını kontrol etmeleri istendi.

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni etti.

ORMAN DAİRESİ’NDEN ARTAN SICAKLARA KARŞI PİKNİK UYARISI

Öte yandan Orman Dairesi de, yaz aylarına girilen bu günlerde sıcaklıkların artması nedeniyle atmosferdeki nem miktarının azaldığına dikkat çekerek, önümüzdeki bayram tatili dikkate alındığında halkın özellikle piknik alanlarının kullanımında gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Orman Dairesi’nden yayımlanan bildiride, “ALO 177” Yangın İhbar Hattı’nın ücretsiz olarak aranabileceğini belirtilerek, en küçük bir dumanı bile ihbar etmenin vatandaşlık görevi olduğu vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • PGM: "Alkol almışsanız gerekirse polisten yardım isteyin"25 Haziran 2017 Pazar 12:13
  • Siligulular Derneği, köydeki Kıbrıs Türk mezarlığını ziyaret etti25 Haziran 2017 Pazar 12:11
  • Naci Talat yarın anılıyor25 Haziran 2017 Pazar 12:10
  • Ünlü sanatçı Taşpınarlı Girne'de boğulma tehlikesi atlattı25 Haziran 2017 Pazar 12:00
  • UBP’nin Ramazan Bayramı mesajı...24 Haziran 2017 Cumartesi 12:40
  • Berova Bayram dolayısıyla mesaj yayımladı...24 Haziran 2017 Cumartesi 12:11
  • 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Ramazan Bayramı mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 12:08
  • İzcan “barış dolu aydınlık yarınlar” diledi24 Haziran 2017 Cumartesi 11:40
  • Din-Gör-Sen Bayram mesajı yayımladı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı televizyon kanalları aracılığıyla Bayram mesajı verdi24 Haziran 2017 Cumartesi 11:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti