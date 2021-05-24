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PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

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PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı
PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

17-23 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (57) adet  trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (17) yaralanmayla ve  (40) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (20) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.

17-23 Mayıs tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4626 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 751 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

Sürat ( 263 ) , Tehlikeli Sürüş ( 10 ), Dikkatsiz Sürüş ( 15 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 61 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 5 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 154 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 70 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 17 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 24 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 111 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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