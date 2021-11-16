  • BIST 1.703,190
  • Altın 615,56
  • Dolar 10,2301
  • Euro 11,6322
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

» »
PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı
PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı

8 Kasım- 14 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (54) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan; (1) ölümle, (10) yaralanmayla ve (43) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle Neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (12) kişi yaralanmıştır. Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (17) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler (7) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 520,500 TL'dir. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir;

Lefkoşa : 18

 Gazimağusa : 13

 Girne : 14

Güzelyurt : 6

 İskele : 3

 

8 Kasım- 14 Kasım 2021 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 9430 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 1185 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

 

Sürat ( 337 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 128 ), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 23 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 45 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 181 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 75 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 99 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 53 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 46 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ) ve 157 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araç İçerisinden Hırsızlık16 Kasım 2021 Salı 15:06
  • Herkes Aşı Merkezlerine Müracaat Edebilecek16 Kasım 2021 Salı 14:54
  • Oğuz: “Yerel bütçe açığı 2,610 Milyar TL, bu rekor bir bütçe açığı”16 Kasım 2021 Salı 14:20
  • Bağımsızlık Yolu: Burslar derhal ödenmeli16 Kasım 2021 Salı 13:38
  • Memur-Sen: Sağlık ve eğitimde tasarruf olmaz16 Kasım 2021 Salı 13:33
  • Avrupa ve Asya’da kuş gribi alarmı16 Kasım 2021 Salı 13:27
  • 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Komitede Görüşülmeye Başlandı16 Kasım 2021 Salı 13:17
  • Başbakan Sucuoğlu, Bay-Sen Heyeti'ni kabul etti16 Kasım 2021 Salı 12:37
  • Kıbrıslı Türk Erten Gazi, Türkiye A Milli Basketbol Takımı’na davet edildi16 Kasım 2021 Salı 12:23
  • TDP Gençlik Örgütü: Asrın Projesi, Asrın Hatasına Dönüşmeden Önlem Alınmalı16 Kasım 2021 Salı 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti