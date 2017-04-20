PGM: Cinayet zanlısı tutuklandı!

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) resmi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, 37 yaşındaki Gamze Pehlivanı öldürdüğüne inanılan Suat Aşır'ın yakalandığını duyurdu.
Zanlı Aşır'ın Lefkoşa'nın Dumlupınar bölgesinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Polis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Cinayet zanlısı S.A. (E-35), Lefkoşa'da Dumlupınar Bölgesinde tespit edilerek tutuklanmıştır.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?
Lefkoşa – Mağusa yolunda araçla seyahat halinde bulunan Gamze Pehlivan ve cinayet zanlısı 35 yaşındaki Suat Aşır Lefkoşa – Mağusa yolunda araçla ilerledikleri sırada, aralarında tartışma çıkmıştı.
Yolda başlayan tartışma sonrası arabadan atlayarak kaçmaya çalışan 37 yaşındaki Gamze Pehlivan’ı takip eden Aşır, UKÜ rektörlüğü önünde Pehlivan'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerinden kaçmıştı.
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