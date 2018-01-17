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PGM darp iddialarını yanıtladı

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PGM darp iddialarını yanıtladı
Mustafa Aşut isimli kişinin, ‘alkollü’ olduğu gerekçesiyle götürüldüğü İskele Polis Müdürlüğü’nde 2 polis tarafından darp edilerek, 2 kolunun kırıldığını iddia edilmişti. Polis Genel Müdürlüğü iddiaları yanıtladı. Açıklama şöyle:

"17 Ocak 2018 tarihinde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, Büyükkonuk’ta sakin Mustafa AŞUT isimli şahsın, alkollü araç kullanma suçundan dolayı polise celp edilip tutuklandığı sırada kendisine yapılan muameleden dolayı her iki kolunun kırıldığı yönünde haberler yer almıştır. 

Olayla ilgili olguların özeti aşağıda sunulmuştur. 

26.12.2017 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Bafra Oteller Bölgesinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, Mustafa AŞUT yönetimindeki aracın arka ışıklarının yanmadığı ve yol içerisinde zig-zag çizerek seyrettiğinin görülmesi üzerine, söz konusu araç polis ekibi tarafından durdurulmuştur. Akabinde adı edilenin nefesinin alkol kokmasından dolayı, alkol testine tabi tutulmuş ve konu şahsın % 400 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir. 

Söz konusu şahsa işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanıp, olay yerinde elleri kelepçelenerek İskele Polis Müdürlüğüne götürülmüştür. 

İskele Polis Müdürlüğüne götürülen Mustafa AŞUT, tutuklu kalmak üzere müdürlüğün bodrum katında bulunan hücrelerine polis nezaretinde indirildiği sırada, alkol tesiri altında iken merdiven korkuluklarına her iki elini de vurmak suretiyle bileklerine hasar vermiş, ayrıca kafasını duvara vurmuştur.  

Akabinde, bileklerinin ağrıdığını söylemesi üzerine polis nezaretinde Gazimağusa Devlet Hastanesine götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve çekilen röntgen filmi ile adı edilenin her iki kol bileklerinin kırık olduğu tespit edilmiş ve gerekli tedavi işlemi hastane görevlileri tarafından yapılmıştır. 

Söz konusu şahsın hücrelere indirildiği sırada hiddetlenerek her iki elini merdiven korkuluklarına vurduğu kendi ifadesinde yer almakta, kafasını duvara vurduğu ise temin edilen ifadelerden ve İskele Polis Müdürlüğü güvenlik kameralarından tespit edilmiştir. 

Adı edilen polise verdiği ifadesinde, yasal olarak polis gözetiminde bulunduğu sırada ve/veya tutuklama anında, polisin kendisine herhangi bir fiili şiddet ve/veya orantısız güç kullanılmadığını beyan etmiş olup herhangi bir polis mensubundan şikâyetçi olmamıştır. 

Söz konusu şahıs, bugüne değin ne Polis Genel Müdürlüğüne, ne de başka herhangi bir yasal merciye, şiddet gördüğüne dair polis aleyhinde şikâyetçi olmamıştır.      

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

PGM – BASIN SUBAYLIĞI"

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