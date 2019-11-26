  • BIST 104.859
  • Altın 268,630
  • Dolar 5,7381
  • Euro 6,3213
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

PGM duyurdu!

» »
PGM duyurdu!
PGM duyurdu!

PGM duyurdu!

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Berlin: 3'lü yemeğe geçildi.. Yemek sonunda açıklama yapılması bekleniyor...25 Kasım 2019 Pazartesi 21:31
  • Tatar: Bu kadar ifade özgürlüğü olamaz.Hükümet olarak bundan rahatsızız25 Kasım 2019 Pazartesi 20:28
  • Kıb-Tek’le ilgili araştırma komitesi kuruluyor25 Kasım 2019 Pazartesi 20:25
  • KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden sürücülere uyarı25 Kasım 2019 Pazartesi 19:23
  • Mahkemeden Maronit tapusu için 560 Bin STG ceza! İçişleri Bakanlığına ise haciz!25 Kasım 2019 Pazartesi 18:56
  • Zaroğlu: Kadına yönelik şiddet konusunda zihinlerin değişmesi gerek25 Kasım 2019 Pazartesi 18:44
  • Basın-Sen: “Kadına yönelik şiddet cinayettir, ihanettir, cehalettir. Kadınların sesini duyurmak asli görevimiz”25 Kasım 2019 Pazartesi 18:42
  • "Cephanelikteki patlama yangın ya da sabotaj değil, teknik bir sebepten kaynaklandı"25 Kasım 2019 Pazartesi 18:35
  • “Şiddeti durdurmak ve önlemek hepimizin görevi olmalı”25 Kasım 2019 Pazartesi 18:22
  • Meteroloji Dairesi'nden sağanak yağmur uyarısı25 Kasım 2019 Pazartesi 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti