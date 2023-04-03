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PGM ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

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Polis Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında PGM'de görevli personelin kişisel eğitim seviyesini yükseltmek ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına iş birliği protokolü imzalandı.
PGM ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Polis Genel Müdürlüğünde görevli personelin kişisel eğitim seviyesini yükseltmek ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak adına bugün Polis Genel Müdürlüğü ile Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre, 5 yıl geçerli olacak protokolü Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan imzaladı. Protokolün imzalanmasında, BAU Kıbrıs Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Banu Numan Uyal ile Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa da hazır bulundu.

PGM Vekili Kasım Kuni, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda sağlamış oldukları bu güzel imkândan dolayı, şahsı ve Polis Teşkilatı adına teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirdi. Sağlanan bu imkân sayesinde polis mensuplarının, kendilerini kişisel olarak en iyi şekilde yetiştirip geliştirerek devlete hizmet edeceklerine inancının tam olduğuna değindi ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.    

İmzalanan protokolle, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 10 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yüzde 75 indirim yapılması kararlaştırıldı. Bunların yanı sıra PGM, BAU Kıbrıs tesislerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması konularında, BAU Kıbrıs akademik ve idari personeliyle iş birliği yaparak eğitimlerine yardımcı olması konusunda anlaşmaya varıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Toycan, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi olarak toplum refahı ve devlet bilincinin gelişmesine katkı koymak adına, bu imkanları ilk olarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Polis Genel Müdürlüğüne sunmaktan kıvanç duyduklarını belirtti.

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