PGM ile LAÜ arasında işbirliği

Beş yıl süreyle geçerli olacak protokole, Polis Genel Müdürlüğü adına Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, Lefke Avrupa Üniversitesi adına ise LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali YÜKSELEN imza koydu. Protokolün imzalanmasında, PGM-I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER ile Lefke Avrupa Üniversitesi Genel Sekreteri Hüseyin ESER ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA da hazır bulundu.

Protokolün imzalanmasında konuşan PGM Kasım KUNİ; Polis Genel Müdürlüğü olarak eğitime önem verdiklerini, imzalanacak bu protokolün çağın gereklerine uygun olarak Polis Teşkilatı ve personelinin gelişiminde önemli bir rol oynayacağında değindi. KUNİ ayrıca, LAÜ Yönetimine Polis Genel Müdürlüğü’ne sağladıkları bu imkandan dolayı teşekkür ederek protokolün her iki kurum adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali YÜKSELEN ise; üniversite olarak Polis Teşkilatı ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olduklarını ve imzalanan bu protokol sayesinde de iş birliklerinin kalıcı ve sağlam bir zemine kavuşacağına değindi. Protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. YÜKSELEN; eğitim ve işbirliği kapsamında her iki kurumun bir birine katkı koyarak ciddi kazanımlar elde edeceğini ve bunun da bölge halkına kaliteli hizmet olarak yansıyacağından şüphesinin olmadığını belirtti.

İmzalanan protokolle, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 10 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında %75, yabancı dil ile kişisel gelişim eğitimlerinde ise %50 indirim yapılması kararlaştırıldı. Bunların yanı sıra PGM; Lefke Avrupa Üniversitesi’nin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirlerinin alınması konularında, LAÜ akademik ve idari personeli ile işbirliği yaparak eğitimlerine yardımcı olunması konusunda antlaşmaya varıldı.