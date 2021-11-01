PGM İtfaiye Açıklaması

25 - 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (21) adet yangın

ve (4) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar

olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol

kenarlarına, araziler içerisine ve binaların üst katlarından alt katların balkonlarına

söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, söndürülmeden dökülen

mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması, binaların ve araçların elektrik aksamlarında

meydana gelen kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır.

Hususi servis olayları ise meydana gelen trafik kazası sonucu yangın çıkmasını önlemek için araçların akü başlıklarının sökülmesi ve yol içerisine dökülen zeytinlerin İtfaiye Ekipleri tarafından temizlenip yol güvenliğinin sağlanması, Arabahmet Kültür evinin balkonunda mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yaralanan şahısların ambulansa sevkinin sağlanması ve yine trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 73.350 TL’dir. Yangınların

bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:7

Gazimağusa:7

Girne:1

Güzelyurt:2

İskele:4