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PGM İtfaiye Açıklaması

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PGM İtfaiye Haftalık Raporları Açıkladı
PGM İtfaiye Açıklaması

25 - 31 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (21) adet yangın
ve (4) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar
olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol
kenarlarına, araziler içerisine ve binaların üst katlarından alt katların balkonlarına
söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, söndürülmeden dökülen
mangal kömürlerinin kuru otları tutuşturması, binaların ve araçların elektrik aksamlarında
meydana gelen kısa devreler ve diğer yangınlar yer almıştır.

Hususi servis olayları ise meydana gelen trafik kazası sonucu yangın çıkmasını önlemek için araçların akü başlıklarının sökülmesi ve yol içerisine dökülen zeytinlerin İtfaiye Ekipleri tarafından temizlenip yol güvenliğinin sağlanması, Arabahmet Kültür evinin balkonunda mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yaralanan şahısların ambulansa sevkinin sağlanması ve yine trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 73.350 TL’dir. Yangınların
bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

 

Lefkoşa:7
Gazimağusa:7
Girne:1
Güzelyurt:2
İskele:4

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