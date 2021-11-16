PGM İtfaiye Haftalık Raporu Açıkladı

08 - 14 Kasım 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (30) adet yangın olayı meydana gelmiştir. Yangınların sonucunda maddi hasar olmuştur.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, faal durumdaki buzdolabında meydana gelen kısa devre, araçlarda oluşan kısa devreler ile sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi ve diğer yangınlar yer almıştır. Hususi servis olayları ise meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, ralli ve off-road yarışlarında yangın riskine karşı tedbirler alınması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyuya düşen köpeklerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, rüzgarın etkisi ile kırılıp yol içerisine ve elektrik telleri üzerine devrilen ağaç dallarının temizlenmesi, hayatını kaybeden şahısların, adli soruşturma amaçlı Lefkoşa Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 119.442 TL’dir. Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyledir.

Lefkoşa:12

Gazimağusa:6

Girne:4

Güzelyurt:3

İskele:5

YANGINLARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

LEFKOŞA 12 GAZİMAĞUSA 6 GİRNE 4 GÜZELYURT 3 İSKELE 5 TOPLAM 30

08.11.2021– 14.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Temizlik Maksatlı 8 Sigara İzmariti 3 Elektrik Telleri 7 Kısa Devre 4 Benzin Kaçağı 1 Kişi veya Kişiler Tarafından Yakıldı 4 Tespit Edilemeyen 3 TOPLAM 30

08.11.2021– 14.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 24 Ev 1 Motorlu Araç 3 Atölye 1 Elektrik 1 TOPLAM 30