PGM-İtfaiye Müdürlüğü:Zamanında alınan tedbirler felaketi önler

PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadı ile olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğu vurgulandı.

Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrol dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği kaydedilen açıklamada, alınması gereken tedbirler şu şekilde sıralandı:

“Seyahat halinde iken araçlarımızdan yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atılmamalıdır.

Sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Çevreye atılan cam şişeler ve içi su dolu pet şişeler güneş ışınlarından mercek görevi görüp yangına sebebiyet vermektedir.

Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanız alev alırsa, panik yapmayın ilk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu aldıktan sonra tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.

Herhangi bir tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde Alo 188 Elektrik Arıza ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Gaz ocakları ve gaz ile çalışan şofbenlerin tüp bağlantı hortumlarını yılda birkaç kez sabun köpüğü ile sızdırmazlık testine tabi tutunuz. Yıpranmış hortumları yenisi ile değiştiriniz. Gaz hortumlarının uzunluğu 1.5 m olmalıdır. Ayrıca hortumların her iki ucuna, gaz saatinin çıkış yeri ile soba veya gaz ocağının giriş kısımlarına kelepçe takınız.

Herhangi bir gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz anda elektrik prizlerini açmayınız ve içeride biriken gaz sıkışması nedeni ile kesinlikle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın ve kapı ile pencereli açın son olarak ise bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Araçlarınızın, iş yerleriniz ve konutlarınızda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının kontrolünü uzman kişilere yaptırınız.

Araçlarınızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”