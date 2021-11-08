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PGM İTFAİYE: “ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLER”

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Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Birimi, son günlerde artan yangınlarla mücadelede zamanında alınan tedbirlerin felaketi önleyeceğini vurguladı.
PGM İTFAİYE: “ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLER”

PGM İtfaiye, konuyla ilgili bildiride, seyahat halinde iken araçlardan yol kenarlarına ve araziler içerisine sigara izmariti atılmaması konusunda uyarışa bulunularak gerekli izinler ve tedbirler alınmadan temizlik maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Ev ve iş yerlerinde kullanılan çoklu prizlere fazla akım tüketen cihazların (ütü, elektrikli soba, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağı vurgulandı. Yangınla mücadelede şu konulara dikkat çekildi:

“Trafik kazalarında vatandaşlar İtfaiye, Sağlık ve Trafik ekipleri olay yerine gelmeden araç içerisinde sıkışan kazazedeye müdahale etmemeli, çevre emniyetini almalı, sigara içilmemeli ve kıvılcım çıkarabilecek maddelerin yangına sebebiyet verme ihtimali göz önünde bulundurularak, olay yerinde kullanmak için bir yangın söndürme cihazı olmalıdır.

 Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve kesim yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.  

İş yerleri ve konutlarda elektrik tesisatlarında aşırı yüklemeden dolayı meydana gelecek olan kısa devreleri önlemek amacı ile elektrik tesisatlarının kontrolü uzman kişilere yaptırılmalı.

Mangal kömürlerini tamamen söndüğünden emin olmadan çöp içerisine veya herhangi bir yere dökülmemeli ve mangal yapılacak yerin etrafı temiz tutulmalı.

Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisi, bakımı, egzoz ve lastik kontrolleri zamanında yaptırılmalı.

Araçların içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmalı ve bu cihazın kullanımı öğrenilmeli.”

İş yeri ve konutun herhangi bir yangın riskine karşı sigortalanmasının, oluşacak maddi hasarı gidermede yardımcı olacağı belirtilerek, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları istendi.

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